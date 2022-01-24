РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и коммунальные службы за работу при обильных снегопадах, пошедших в регионе, передает корреспондент РИАМО.

«Хотел бы сказать слова благодарности абсолютному большинству глав и службам, конечно, которые были вовлечены в уборку снега», - сказал Воробьев на совещании с руководителями министерств и главами городских округов.

Он отметил, что очень важно соблюдать расписания автобусов, не менять график работы.

«Нам, несмотря на такой обильный снегопад, и дальше нужно использовать самые современные методы управления территорией. Чистота и порядок - это вещи, которые мы должны делать безукоризненно», - заключил губернатор.

В Московском регионе с начала января прошло несколько сильных снегопадов, выпало порядка 120% от месячной нормы осадков, сугробы местами в Подмосковье уже превышают 50 см.