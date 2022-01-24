РИАМО - 24 янв. Московская область каждый год входит в число самых популярных направлений внутреннего туризма в стране, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), направления данного топа в России практически не меняются.

Помимо Подмосковья, лидерами рейтинга стали Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кавказские Минеральные Воды и Ставропольский край. В топе появились и новые регионы - Дагестан, Калининград, Тюменская область, Бурятия и Карелия.

Субъекты страны, которые входят в число самых популярных направлений для туризма, во время пандемии коронавируса смогли привлечь к себе внимание путешественников, сформировать у них желание к поездкам.

Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге – 2021, составленном журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Еще в минувшем году регион стал единственным субъектом РФ, который получил премию «Сокровища России» в номинации «Развитие туризма в новых реалиях» от журнала National Geographic Traveler.

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