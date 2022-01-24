РИАМО - 24 янв. Брусника является полезной добавкой к привычным блюдам, особенно зимой. Например, благодаря высокому содержанию витаминов эта ягода используется для лечения авитаминоза, сообщил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

По его словам, основные лекарственные свойства брусники не страдают от заморозки, а также «щадящей» термообработки.

«В качестве лекарственного растения брусника в основном используется при болезнях почек и болезнях мочевыводящих путей, таких как цистит», – сказал Степенский в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что употребление ягоды в пищу помогает человеку укрепить иммунную систему и сопротивляться вирусам, особенно зимой.

«Второй момент, который достаточно важен для лекарственного применения брусники, – это большой источник витаминов, поэтому при авитаминозе витаминов А и С эта ягода зачастую используется. Она обладает общими укрепляющими, дезинфицирующими свойствами», – пояснил фитотерапевт.