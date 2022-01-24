РИАМО - 24 янв. Из-за распространения коронавирусного штамма омикрон активизировалась торговля поддельными сертификатами о прививке. Скачок цен на них произошел как в России, так и за рубежом, сообщает Газета.ru.

В конце декабря и начале января стоимость поддельных сертификатов о прохождении вакцинации к коронавирусу выросла в несколько раз. Большой рост цен был отмечен в США и европейских странах. В России цены также выросли. Цены варьируются от 75 до 500 долларов.

В первой половине 2021 года купить поддельный сертификат или результаты ПЦР-тестов можно было за 100 долларов. В настоящее время стоимость такой услуги на «черном» рынке выросла до 200-600 долларов, то есть примерно в 6 раз.

Такое взрывное подорожание может быть связано с распространением омикрон-штамма и вводимыми по всему миру связанными с этим ограничениями.

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