РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. За прошедшую неделю жители Люберец обратились в ЕДДС-112 городского округа более 14 тыс. раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 14 709 обращений, из них 625 — на горячую линию администрации и 14 084 — по единому номеру 112», — сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 26 обращений по работе жилищно-коммунального комплекса, 15 — по нарушению тишины, 10 – по благоустройству территории, 9 – по содержанию дорог и тротуаров. Также 6 обращений связаны с бездомными животными, 4 – с работой уличного освещения и 1 — с вопросами экологии.

В службу 112 поступило 7 465 обращений по вопросу работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 958 — по работе полиции и ГИБДД, 70 — пожарных и спасателей, 99 – специалистов аварийной газовой службы.