РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. Водоканал подмосковного Щелкова до 28 января изменил график приема жителей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «Вконтакте».

Прием абонентов осуществляется: 24 января - с 09:00 до 13:00, 25 января - с 14:00 до 18:00, 26 января - с 09:00 до 13:00, 27 января - с 14:00 до 18:00, 28 января - с 09:00 до 13:00.

Также будет работать интернет-приемная (mr-vk.ru). Кроме того, жители могут написать на почту: info@mr-vk.ru или позвонить по телефону: 8(496)566-94-62. Абонентский отдел: частный сектор – доб. 3, МКД - доб. 4, юрлица - доб. 5, ПТО - доб. 7, АДС - доб. 8.