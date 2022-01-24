РИАМО - 24 янв. Для поддержки развития территории МГУ и создания новых научных кластеров потребуются дополнительные энергомощности. Специалисты начали работы по обеспечению электроснабжением строящейся технологической долины вуза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Запланированы строительство 8 распределительных трансформаторных подстанций, прокладка дополнительных питающих кабельных линий протяженностью более 113 км. Общая присоединяемая мощность составит 149 МВт», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Энергетики приступили к выполнению закрытых переходов для последующей прокладки кабелей. Питание будет направлено от центров «Котловка» и «Золотаревская» к распределительным станциям.

«При прокладке коммуникаций используется метод горизонтально-направленного бурения, который позволяет сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности. Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы», – отметил Бирюков.

Электроснабжение будет вестись по второй категории надежности. Благодаря этому при возникновении нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Технологическое присоединение объектов МГУ будут выполнять с помощью оборудования 20 кВ. Его основным преимуществом является снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения и увеличение пропускной способности сети.

Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» будет занимать территорию более 17 га. В нем появится 9 кластеров по различным научным направлениям.

Еще 2 кампуса научно‑технологической долины МГУ начнут строить в январе>>