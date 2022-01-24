РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. За прошедшую неделю из городского округа Люберцы вывезли почти 29 тыс. кубометров отходов, сообщил заместитель руководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«С 17 по 23 января региональным оператором вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки на КПО «Восток» 28 979 кубических метров отходов, из них 2 830 кубометров сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Также за прошедший период было принято и обработано 22 обращения от жителей.