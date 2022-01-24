РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. За прошедшую неделю жители городского округа Люберцы обратились по вопросам содержания парков 7 раз, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов.

«С 17 по 23 января поступило 7 обращений, из них по системе МСЭД – 1 обращение, по системе ЕЦУР – 6 обращений», - сказал Орлов.

Жители обратились по вопросам уборки снега, уличного освещения, опиловки и комплексного благоустройства парков. Все обращения были закрыты в регламентные сроки. За прошедший период провели опиловку аварийных деревьев и восстановили освещение.

Он добавил, что за неделю состоялось 15 культурно-массовых мероприятий, на текущей неделе запланировано 16 мероприятий.