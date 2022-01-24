РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. С 17 по 23 января с городских дорог на территории Люберец вывезли 11,3 тыс. кубометров снега, сообщил в понедельник начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Олег Шиховцев на еженедельном оперативном совещании.

«За отчетный период дорожными службами вывезено 11,3 тыс. кубометров снега и 95 кубометров мусора», - сказал Шиховцев.

В содержании автомобильных дорог задействовали 132 рабочих и 107 единиц спецтехники. Проводились такие плановые работы, как противогололедная обработка проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановок.

За отчетный период в социальные сети и систему «Добродел» поступило 87 обращений граждан, 82 из которых касались тематики содержания дорог, 2 – по вопросам ремонта и 3 – по вопросам безопасности дорожного движения.

Все обращения были отработаны в регламентные сроки.