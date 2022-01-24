РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. В подмосковном Подольске толщина льда на реке Пахре увеличилась до 45 см, замер проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области. 23 января при патрулировании водных акваторий в районах выезда дежурных смен спасателей, на территории, входящей в зону ответственности Подольского территориального управления, происшествий выявлено не было.

На 54-й день мониторинга с начала акции зафиксирован абсолютный максимум толщины ледяного наста, укрывающего Пахру в районе поселка Дубровицы городского округа Подольск. Силами спасателей 309 пожарно-спасательной части в местах промера обнаружен лед толщиной от 40 до 45 см. На Гнилуше в черте деревни Житнево городского округа Домодедово таких преобразований не обнаружено, там по-прежнему толщина варьируется в пределах 20-25 см.