РИАМО - 24 янв. В столичных храмах все массовые мероприятия переведены в онлайн-формат из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Nation News.

«В связи с заметным ростом заболеваемости настоятелям храмов были разосланы необходимые уточняющие указания со стороны первого викария святейшего патриарха митрополита Дионисия», — рассказал председатель информационной комиссии Московской епархии РПЦ Александр Волков.

В Москве в последнее время фиксируется рекордное число суточного прироста новых случаев заражения. Это связано с распространение штамма омикрон. Он гораздо заразнее, чем прежние мутации инфекции.

При этом врачи напоминают, что прививка уберегает от заражения коронавирусом или тяжелого течения болезни. В Москве привиться можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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