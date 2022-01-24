РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. С 17 по 23 января водителям в Люберцах выписали штрафы на общую сумму 745 тыс. рублей, сообщил в понедельник начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Олег Шиховцев на еженедельном оперативном совещании.

«Привлечено к административной ответственности 159 водителей. Общая сумма штрафов составила 745 тыс. рублей», - сказал Шиховцев.

Он добавил, что на штрафную стоянку переместили 201 автомобиль.