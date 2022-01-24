РИАМО - 24 янв. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двоих уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которые организовали канал незаконной легализации пребывания мигрантов на территории РФ. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам поддельные документы. Это миграционные карты, патенты на работу, уведомления о временной регистрации», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, также задержанные оказывали услуги по фиктивной сдаче экзаменов на знание русского языка, по подготовке материалов для получения российского гражданства и регистрации мигрантов по месту пребывания.

Она пояснила, что услугами злоумышленников пользовались иностранцы, находящиеся в стране нелегально. За фальшивые документы преступники брали от 1 млн до 2,5 млн рублей. Сумма дохода злоумышленников была свыше 60 млн рублей.

По данному факту в мегаполисе возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски по местам проживания задержанных. В результате данной работы были изъяты паспорта, фотографии, бланки документов, незарегистрированный травматический пистолет, компьютерная техника, средства связи и т. д.

«Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности», - добавила Волк.

Она уточнила, что полицейские также будут вести работу по розыску покупателей поддельных документов.