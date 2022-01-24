РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Обманутые дольщики ЖК «Ренессанс» в подмосковном Подольске с 25 января смогут получить денежные компенсации, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

В конце января стартуют выплаты по 6 проблемным объектам Новосибирской и Московской областей. Денежное возмещение будет выплачено 861 человеку. Обратиться с документами в уполномоченный банк они смогут с 25 января. После получения компенсации права пострадавших граждан будут восстановлены.

Так, с 25 января стартуют выплаты по дому-долгострою на Красногвардейском бульваре (ЖК «Ренессанс») застройщика МО «Фонд Статус».

Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте Фонда по адресу: фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8(800)7007-214.

Порядок расчета установлен постановлением правительства РФ № 1233 от 07.10.2017 г. Узнать о требованиях к комплекту документов, сроках и порядке осуществления выплат можно по ссылке.