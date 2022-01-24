РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи был проведен совместный выездной рейд по местам сбора любителей зимней рыбалки, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по Мытищам.

Рейд прошел совместно с представителями ГИМС.

Инспекторы вручали памятки гражданам о соблюдении безопасности на льду и объясняли, какие средства спасения должны быть при себе, а также, как по внешним признакам определить прочность льда.

Напомнили рыбакам и о том, что при каждом выходе на лед нужно обязательно оставлять информацию о своем маршруте и времени возвращения.