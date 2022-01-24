РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. С 17 по 23 января в городском округе Люберцы выписали один штраф на 20 тыс. рублей за ненадлежащее состояние содержания территорий, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено два постановления на общую сумму 10 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 20 тыс. рублей за ненадлежащее состояние содержания территорий», - сказала Чиркова.

Она добавила, что за неделю также выписано два постановления на сумму 10 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.