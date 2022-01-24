РИАМО - 24 янв. Рабочие приступили к возведению нового двухпутного путепровода через Нижнюю Сыромятническую улицу в рамках реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская и строительства дополнительных главных путей для МЦД-2 и МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Строителям предстоит возвести опоры для путепровода, а также монтировать пролетное строение. Затем начнется реконструкция существующего каменного железнодорожного путепровода тоннельного типа через Сыромятнический проезд. Исторический вид территории будет сохранен.

Изменится движение трамваев в данной части мегаполиса. Будут добавлены компенсационные маршруты. А еще несколько поездов Горьковского направления выведут из расписания на реконструируемом участке.

«Особенностью реконструируемого участка Москва-Пассажирская-Курская – Нижегородская протяженностью 5,8 км является то, что два радиальных направления Курское и Горьковское проходят рядом, а затем пересекаются и расходятся в разные стороны. Для увеличения пропускной способности и обеспечения возможности движения поездов МЦД-4 с минимальными интервалами ведется строительство четвертого и реконструкция третьего главных путей Горьковского направления, а на участке Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Товарная-Курская – строительство третьего и четвертого главных путей Курского направления», – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.