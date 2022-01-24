РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. С 17 по 23 января с дворовых территорий городского округа Люберцы вывезли порядка 860 кубометров снега, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Всего было привлечено 129 единиц спецтехники, 1322 сотрудника. Собрано и вывезено порядка 860 кубических метров снега», - сказала Чиркова.

Работы выполнены в рамках планового содержания территорий.