РИАМО - 24 янв. На автомобильной дороге М-107 в районе села Ямкино Богородского городского округа спасли мужчину, оказавшегося зажатым в искореженном автомобиле после ДТП, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Происшествие случилось 22 января. По словам старшего смены спасателей Сергея Темнюка, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой газели, пассажира легковой машины зажало в салоне поврежденными конструкциями.

«В результате сильного бокового удара пассажир легкового автомобиля оказался зажат между сидением и боковой дверью. Деблокировав пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования, спасатели передали мужчину сотрудникам скорой помощи», - сказал Темнюк.

Он отметил, что водитель легкового автомобиля смог сам выбраться из покореженной машины, ему оказали помощь медики. Водитель грузовой машины не пострадал.

Спасатель добавил, что водителям следует быть особенно аккуратными при управлении автомобилем зимой.

«Снежные заносы и гололедица могут спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий. Находясь за рулем, необходимо избегать беспорядочного маневрирования, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию до впереди двигающегося автомобиля», – подчеркнул Темнюк.