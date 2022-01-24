РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Жители городского округа Люберцы более 750 раз обращались по вопросам благоустройства в «Инцидент», «Добродел» и ЕДС за минувшую неделю, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

С 17 по 23 января через систему «Инцидент» поступило 64 обращения. Основная масса вопросов касалась очистки территорий от снега и наледи АО «ЛГЖТ». Через систему «Добродел» за прошедшую неделю поступило 306 обращений. Основная доля у управляющих организаций АО «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт», «Содействие» и «Самолет-Сервис» по очистке территорий от снега и наледи.

Чиркова добавила, что вопрос взят на особый контроль и ведутся выездные проверки территорий.

С 14 по 20 января в систему Единую диспетчерскую службу горокруга поступило 393 обращения по теме благоустройства.