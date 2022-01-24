РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Более 4 тыс. куб м снега собрали и вывезли с региональных дорог на территории городского округа Люберцы за минувшую неделю, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на оперативном совещании в понедельник.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 237 кубометров мусора, снега вывезено более 4 тыс. кубометров», - сказал Крупенин.

По его словам, коммунальщики убирали остановочные павильоны, урны, также они сгребали снег с проезжей части. Ими также проводилась механизированная очистка и обработка тротуаров и дорог, очистка прибордюрной части и выездных карманов, установка и замена дорожных знаков. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.