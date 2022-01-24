РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. Поликлиники городского округа Мытищи изменили режим работы в связи с распространением омикрон-штамма, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В Подмосковье продолжает распространяться штамм омикрон, который передается быстрее, чем Covid-19. В регионе в 5 раз выросло количество вызов врачей на дом и звонков на горячую линию 122.

До 4 тыс. вызовов врачей на дом фиксируют в подмосковных Мытищах. На поликлиники легла колоссальная нагрузка. В связи с этим Минздравом региона приняты оперативные меры для повышения доступности оказания медицинской помощи жителям региона, которые начинают действовать с понедельника.

Кабинеты неотложной помощи поликлиник будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. До приказа они работали в субботу до 15:00, воскресенье был выходным днем.

Для того, чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, – кашель, насморк, но температура менее 38 градусов, могут самостоятельно посетить медучреждение – без предварительной записи.

Для удобства увеличено количество дежурных терапевтов, а также разделены потоки больных и здоровых пациентов. Врач примет в день обращения в поликлинику и возьмет тест на Covid-19.

Плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Но если неотложная помощь необходима, терапевт направит на прием. Следует обращаться к дежурному администратору поликлиники. Для снижения риска распространения респираторной инфекции, можно начать прием противовирусных препаратов в профилактических целях.

Также следует ограничить контакты с окружающими и носить медицинскую маску. Врачи также рекомендуют отложить визит в поликлинику, если человек не болеет. При резком ухудшении самочувствия следует вызвать скорую помощь по телефону 112. Работающим жителям по возможности рекомендуется попросить работодателя перевести на удаленный режим работы.

Жителям 60+ и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, ограничить контакты с окружающими людьми и носить медицинскую маску.

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