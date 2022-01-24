Ежегодно 25 января в России отмечают День студента. Где в столице вкусно поесть и весело провести время в этот день, читайте в гиде РИАМО по интересным и доступным заведениям Москвы.

Необычное кафе «Кусочки»

В заведении есть несколько тематических зон, стилизованных под госпиталь, тюрьму, театр и Кремль. Обслуживают гостей не просто официанты, а актеры, исполняющие роль врачей, надзирателей и других персонажей. Они превращают подачу блюд и общение с посетителями в спектакль. В меню можно найти классический цезарь, бургеры, супы, пасту и десерты. По будням с 13:00 до 17:00 на основное меню действует скидка 30%.

Где: ул. Шаболовка, д. 63

Сайт: https://www.kusochki-cafe.ru

Кафе-бар «Хитрые люди»

Модная локация на «Винзаводе» со стильным интерьером, уютной атмосферой и демократичным прайсом. В меню представлены салаты, буррито, супы, горячие блюда из птицы, мяса и рыбы, десерты. Из напитков здесь подают алкогольные коктейли, глинтвейн, холодный кофе и многое другое. В кафе-баре регулярно проходят концерты, выставки, кинопоказы. По будням с 14:00 до 16:00 действует скидка 20% на все позиции меню.

Где: 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 10

Сайт: https://www.instagram.com/hitrye_lyudi/

Закусочная «Чико Рико»

Концептуальное заведение для тех, кто неравнодушен к азиатской кухне. Кафе специализируется на корейском стритфуде: здесь можно найти необычные корн-доги, традиционные кимпаб и пибимпаб, теплые роллы, острые токпокки, а также легендарное корейское мороженое бинсу, вафли в форме рыбок пуннопан и бабл ти с различными вкусами.

Где: Рождественский бул., д. 1; ул. Покровка, д. 1; ул. Бутырская, д. 46, стр. 1; Старокирочный пер., д. 16/2, стр. 1; Новинский бул., д. 7; ул. Дубининская, д. 55, корп. 1, стр. 2

Сайт: https://www.instagram.com/chick.orico/

Бургерная-сосисочная SOS Cafe

Уютное кафе, оформленное в стиле поп-арт, с очень фотогеничными блюдами. Заведение, ориентированное на гурмэ-фастфуд, знаменито своими многоэтажными сладкими фрикшейками. В меню представлены сосиски из различных видов мяса, яркие хот-доги и бургеры, пицца, алкогольные и безалкогольные напитки. Есть блюда и для вегетарианцев.

Где: ул. Мясницкая, д. 11

Сайт: https://sos.cafe

Фудкорт Onegog Center

Волшебная формула этого пространства — ешь, смотри, учись. Мультифункциональная площадка поделена на несколько тематических арт-пространств — импрессионизм, сюрреализм, постмодерн, супрематизм. Здесь можно попробовать американскую, гавайскую, турецкую, ливанскую кухни и совершить почти что кругосветное путешествие. В Onegog Center проходят образовательные и развлекательные мероприятия — в частности, кино- и театральные премьеры.

Где: ул. Электродная, д. 2, стр. 32

Сайт: https://onegog.center/

Мясной ресторан «The Бык»

Заведение с демократичными ценами. В меню представлены бургеры, сэндвичи, стейки из мраморной говядины, колбаски, куриные крылья, свиные ребрышки, рулька, каре ягненка, бефстроганов и другие мясные блюда. Здесь также можно заказать римскую пиццу, брускетты, рыбу, овощные гарниры, супы и салаты. Многие позиции стоят 300 рублей. Гости могут прийти со своим алкоголем — для этого достаточно оплатить пробковый сбор.

Где: ул. Наметкина, д. 12а; ул. Профсоюзная, д. 64/66; ул. Страстной бульвар, д. 8а

Сайт: https://thebull.ru

Гастроцентр «Зарядье»

Одно из самых популярных мест среди московской молодежи. Яркая и фотогеничная локация, разнообразное меню, где можно найти блюдо на любой вкус — гречневую кашу, уральские пельмени, ленинградский рассольник, бифштексы и сашими. Многие позиции продают за 300 рублей.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 3

Сайт: http://zaryadyegastrocenter.ru/