РИАМО - 24 янв. Земельные участки под строительство Рублево-Архангельской линии метро выделили в Москве. Общая площадь 11 участков, предоставленных городом в аренду ГУП «Московский метрополитен», составляет 24,5 га, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

«Эти площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также необходимой инфраструктуры. Новая ветка соединит два деловых центра – «Москва-Сити» и в Рублево-Архангельском», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 км. Линия пройдет через московские районы Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино, Кунцево, а также затронет подмосковные Одинцовский округ и Красногорск.

В рамках строительства линии планируется построить восемь новых станций метро под рабочими названиями «Живописная», «Рублево-Архангельское», «Ильинская», «Строгино», «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Карбышева» и «Липовая роща».

В состав Рублево-Архангельской линии также войдут две существующие станции метро, работающие в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), – «Деловой центр» и «Шелепиха».

Строительство новой линии метро позволит создать дополнительные транспортно-пересадочные узлы между Рублево-Архангельской и Арбатско-Покровской линией на станции «Строгино» и БКЛ – на станции «Народное Ополчение».

Возведение Рублево-Архангельской линии метро разделят на два этапа. На первом этапе будет проложен отрезок длиной 12,6 км от станции БКЛ «Шелепиха» до «Липовой рощи» - для этого метрополитену и предоставили земельные участки.

На втором этапе строительства планируется продлить линию от станции «Липовая роща», построив станции «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

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