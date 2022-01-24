РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Команда Московской области победила в соревнованиях первенства ЦФО по универсальному бою в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 20 по 23 января прошли соревнования чемпионата и первенства ЦФО по универсальному бою. В них приняли участие 450 спортсменов из 11 регионов. По итогам Московская область завоевала первое общекомандное место.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики. В Подольске соревнования такого уровня по данному виду спорта состоялись впервые благодаря поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска и депутата Евгения Исаева.