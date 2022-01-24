РИАМО - 24 янв. Председатель СК России поручил доложить по информации, размещенной в СМИ, о возможном нарушении прав жителей поселка в городском округе Красногорск, которые пострадали от махинаций компании-застройщика ЗАО «Отрадное-Запад». Об этом сообщается на сайте СКР.

СМИ сообщали, что в проектных документах определена придомовая территория, которая является собственностью жильцов, но компания-застройщик перемежевала земельные участки. Теперь большая часть территории принадлежит третьим лицам.

Следователи ранее уже расследовали уголовно дело по данному факту, но потом прекратили. Бастрыкину представят доклад о проведенных следственных действиях и принятом процессуальном решении.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.