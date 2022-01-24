РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах составил 67%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по городскому округу Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 21 января составил 67%. Текущий процент – 60, за предыдущие периоды – 7%», – заявила Мотыль в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

В период с 17 по 21 января через системы ЕЦУР, «Добродел» и «Инцидент» поступило шесть обращений. Все обращения отработаны в регламентные сроки.

В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец за минувшую неделю поступило 4,2 тыс. обращений. Жители чаще всего просили ответить на вопросы о водоснабжении и устранить наледь на кровлях.