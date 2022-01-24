РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. В настоящее время по линии Госавтоинспекции предоставляется ряд государственных услуг, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

Так, автовладельцы смогут зарегистрировать или утилизировать автотранспортное средство, также по линии ГИБДД проводится прием квалификационных экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений, выдача дубликатов, внесение изменений в регистрационные данные.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Преимущества пользования порталом государственных услуг: сокращаются сроки предоставления услуг, уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц, ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота, снижаются коррупционные риски, снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных муниципальных услуг.

Сведения о наличии административных правонарушений в области дорожного движения заявители имеют возможность получить также посредством электронного обращения к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и официальному Web-сайту ГИБДД МВД России в сети Интернет.

Интернет-сайты и www.gibdd.ru являются единственными официальными и достоверными источниками информации о наличии штрафов.