РИАМО - 24 янв. Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Денис Данилов и лейтенант полиции Алексей Панин несли службу на трассе М-4 «Дон». Оттуда они доставили в больницу пожилого автомобилиста, которому стало плохо за рулем, сообщается на сайте «МВД медиа».
Правоохранители заметили легковое авто с включенной аварийной сигнализацией, которое было припарковано на проезжей части. Инспекторы подъехали к иномарке, чтобы установить причину.
К ним навстречу вышла женщина и сообщила, что она вместе со своим супругом-водителем и родственниками направлялась в Тульскую область. Во время поездки ее мужу стало плохо, и он начал терять сознание.
Правоохранители незамедлительно вызвали скорую помощь. 76-летний мужчина не мог самостоятельно двигаться, с течением времени ему становилось хуже.
Действия полицейских позволили своевременно оказать мужчине медицинскую квалифицированную помощь.
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