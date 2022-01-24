РИАМО - 24 янв. Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Денис Данилов и лейтенант полиции Алексей Панин несли службу на трассе М-4 «Дон». Оттуда они доставили в больницу пожилого автомобилиста, которому стало плохо за рулем, сообщается на сайте «МВД медиа».

Правоохранители заметили легковое авто с включенной аварийной сигнализацией, которое было припарковано на проезжей части. Инспекторы подъехали к иномарке, чтобы установить причину.

К ним навстречу вышла женщина и сообщила, что она вместе со своим супругом-водителем и родственниками направлялась в Тульскую область. Во время поездки ее мужу стало плохо, и он начал терять сознание.

Правоохранители незамедлительно вызвали скорую помощь. 76-летний мужчина не мог самостоятельно двигаться, с течением времени ему становилось хуже.

«Тогда инспекторы ДПС приняли решение не дожидаться приезда медиков и с помощью родственников перенесли гражданина в служебную машину. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, сотрудники полиции доставили его в ближайшую больницу», – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Действия полицейских позволили своевременно оказать мужчине медицинскую квалифицированную помощь.

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