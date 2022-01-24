РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец с 17 по 23 января поступило более 4,2 тысяч обращений, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 4 299 обращений. Основная масса обращений – это справки, также были обращения по водоснабжению. На все обращения были даны разъяснения. Вопросы были урегулированы», – сказал Караваев.

В систему «Инцидент» основная масса вопросов поступила по работе управляющих компаний АО «ЛГЖТ», «МУЖЭП» и «Забота о доме». Основная тематика вопросов – наледь на кровлях и сосульки.

«Также сейчас ведется мониторинг очистки всех кровель от наледи и снежных масс. На данной неделе этому будет уделено особое внимание», – добавил Караваев.

По системе «Добродел» за прошедший период в большинстве случаев обратились по работе УК АО «ЛГЖТ» и «Самолет-Сервис». Прирост обусловлен вопросами работы лифтового оборудования. На текущей неделе будет организован мониторинг лифтового хозяйства в обслуживаемых домах УК «Самолет-Сервис».