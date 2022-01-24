РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. Жители подмосковного Королева помогают коммунальщикам убирать снег во дворах и на улицах города, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Игорь Трифонов.

Массовые субботники прошли на территории ЖК «Театральный парк» и во дворе дома №15 на улице Комитетский лес. В них приняли участие жители дворов, члены общественной палаты и сотрудники управляющих компаний.

«Благодаря общим усилиям снег на территории расчистили быстрее, и теперь здесь стало комфортнее», - написал Трифонов.

Жители расчищали придомовую территорию от снега и наледи, уделяя особое внимание расчистке проезжей части, очистке тротуаров и парковочных пространств.

«Снега выпало много и, чтобы помочь коммунальщикам, мы решили провести субботник. Соседи перепарковывали свои автомобили, помогали чистить дорогу и тротуары. Вместе мы справились быстрее», - сказала член общественной палаты Маргарита Белозерова.