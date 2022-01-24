РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Жители подмосковных Люберец с 17 по 23 января 18 раз обратились в социальные сети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент» по теме уличного освещения в городском округе, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 18 обращений. Основная масса – Люберцы, Красково. Томилино – три обращения и Октябрьский – 1 обращение», - сказал Караваев.

По вопросам уличного освещения жителей просят обращаться в социальные сети и по прямым телефонам администрации, а также по номеру «СК Энергострой»: 8(915)479-84-47.