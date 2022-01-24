РИАМО - 24 янв. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ «Егорьевская служба благоустройства» в отношении ООО «ГК Деловые связи» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на оказание услуг по аренде специальной техники (бурильно-крановой машины) для нужд учреждения.

В связи с нарушением компании условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении этой компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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