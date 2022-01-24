РИАМО - 24 янв. На территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» в ТиНАО столицы к вводу в эксплуатацию готовится 1,66 км дорог, среди которых мост через реку Сосенку, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории АДЦ «Коммунарка» сегодня реализуется первый этап развития улично-дорожной сети. Сейчас на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию 1,66 км дорог, включая мостовой переход через реку Сосенку и очистное сооружение ливневого стока», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как добавил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжиниринговый холдинг является оператором развития территорий нескольких крупных градостроительных проектов, включая АДЦ «Коммунарка»), на территории административно-делового центра рабочие строят внутриквартальные дороги протяженностью около 10 км, 2 путепровода над Калужским шоссе, а еще путепровод тоннельного типа, который расположен над дорогами местного значения.

«В рамках первого этапа развития улично-дорожной сети запланировано завершение строительства 13,34 км дорог. В 2019-2021 годах здесь уже введено 4 участка общей протяженностью 4,92 км, включая путепроводы над магистралью Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и очистное сооружение ливневого стока», – отметил Кравцов.

По его словам, на данной территории уже закончено допроектирование объектов улично-дорожной сети в рамках первого этапа.

Административно-деловой центр в столичной Коммунарке является одной из самых динамично развивающихся точек роста на территории ТиНАО. Всего здесь запланировано построить порядка 5 млн кв. м разной недвижимости и создать 80 тыс. рабочих мест.