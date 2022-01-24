РИАМО - 24 янв. Российские власти планируют рассмотреть вопрос адресной помощи малообеспеченным семьям для покупки ими отечественной продукции для детей, пишет газета «Известия».

Материалы по данному нововведению подготовил Минпромторг страны в конце прошлого года.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию. Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими коллегами в правительстве», - пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров в материалах, которые были направлены в Госдуму.

По его словам, чтобы уменьшать долю импорта в стране, важно расширять инструменты стимулирования спроса на отечественные товары.

Он добавил, что в РФ следует связать меры имущественной поддержки семей с детьми с требованиями о трате части полученных средств на покупку детской продукции русского производства. Министр назвал хорошим аналогом такого подхода введенный проект «Пушкинская карта».

Сейчас большая часть средств на приобретение одежды, обуви, спорттоваров приходится на зарубежную продукцию, в основном сделанную в Китае.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что производители поддерживают появление в стране такой «детской карты». Они считают, что поддержка должна быть ежемесячной, например, порядка 10 тыс. на семью. Также денежные средства, полученные на такую карту, сгорать не должны. В таком случае родители смогут копить их на дорогие товары для детей.

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