РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Команда «Зоркий» из подмосковного Красногорска лидирует по итогам II тура зимнего турнира по футболу, который проходит в округе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

Очередные игры футбольного зимнего турнира состоялись в Красногорске. Второй тур футбольного зимнего турнира Winter Red Cup 2022 прошел на стадионе «Машиностроитель». Участие в турнире принимают 8 команд Москвы и Московской области.

Идея Winter Red Cup – дать возможность футболистам приобрести соревновательный опыт и поднять интерес со стороны болельщиков и медиа к командам, выступающим в 3 дивизионе.

Во II туре «Зоркий» сыграл с «Крыльями Советов» со счетом 4:0, «Луч Тим» с «Молнией» – 12:0, «Клин» с «Можайском» – 1:1 и «Восток» с «Росичем-М» – 0:3. В турнирной таблице красногорский клуб «Зоркий» занимает первое место, по разнице забитых и пропущенных мячей опережает команду «Росич-М».

Winter Red Cup завершится в конце февраля.