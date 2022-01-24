РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 янв. Сотрудники Главного управления по информационной политике Московской области 26 января проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба администрации округа.

26 января на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления по информационной политике Московской области.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.