РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 янв. В подмосковном Щелкове мужчина похитил аккумуляторную батарею из трактора, сумма ущерба составила 12 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил с трактора аккумуляторную батарею, находясь в гаражном комплексе в поселке Монино. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 57-летний житель Богородского городского округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».