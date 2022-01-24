РИАМО - 24 янв. На пересечении Варшавского шоссе и Московского малого кольца произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пассажир одного из них погибла от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, водитель Nissan при повороте налево совершил столкновение с автомобилем Mazda, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии от полученных травм погибла пассажир Nissan. Водитель, который получил травмы в ДТП, был госпитализирован в больницу. Сообщений о пострадавших в автомобиле Mazda нет.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.