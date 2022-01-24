РИАМО - 24 янв. Московская область вошла в число регионов-лидеров рейтинга по экономическому потенциалу. Подмосковье заняло пятую строчку списка, сообщает газета «Известия».

Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам III квартала 2021 года. В топ-10 попали Москва, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область.

Участников списка сравнивали по уровню развития реального сектора экономики, определяемого принятыми критериями оценки. Например, авторы рейтинга сравнивали уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта.

Отмечается, что Московская область вместе со столицей, Санкт-Петербургом и Ханты-Мансийским автономным округом перевели в федеральный бюджет половину всего НДС – более 2 трлн рублей.

Политтехнолог Константин Калачев отметил, что результатам рейтинга можно доверять, ведь он составлен на основе данных ФНС и Росстата. По словам эксперта, опубликованные данные демонстрируют, что в целом восстановление экономики уже состоялось.