РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Три возгорания зафиксировали на территории городского округа Люберцы с 17 по 23 января, сообщил начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

В 7:16 на территории дома №28 на улице Стальского в поселке Малаховка на площади 47 кв. м обгорели баня и бытовка. В доме №6 на улице 60 лет Победы на лестничной клетке на площади 2 кв. м загорелись личные вещи и мебель.

«В 22:03, поселок Малаховка, улица Первомайского, дом №19. В результате пожара обгорел одноэтажный сарай», - сказал Катаев.

Пострадавших в результате пожаров нет.