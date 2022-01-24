РИАМО - 24 янв. В отношении компаний «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон Гласс» ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства. Организации обвиняются в необоснованном подорожании листового стекла, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Компании вместе с другими производителями занимают коллективное доминирующее положение на рынке. По данным Росстата, цена листового стекла выросла на 90% с августа 2020 года по август 2021 года. При этом подорожание шло быстрее, чем себестоимость.

Ведомство пришло к выводу, что собранные данные свидетельствуют о необоснованно высокой наценке на производимую компаниями продукцию, и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Если вина будет установлена, организациям будут грозить оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Ранее ведомство уже возбудило дело по соответствующим обвинениям в отношении компаний «Салаватстекло» и «Гардиан Стекло».