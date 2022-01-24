РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий 26 января проведет встречу в режиме онлайн, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании заместитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Ольга Сафоненкова.

«В порядке информации сообщаю, что 26 января в 18:00 состоится онлайн-встреча главы с жителями городского округа. Вопросы можно отправить на электронную почту vstrechaglavy@yandex.ru», - сказала Сафоненкова.

Также вопросы можно озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляция встречи будет проходить в Instagram-аккаунте и на странице «ВКонтакте».