РИАМО - 24 янв. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в этом году на Земле может закончиться пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он посоветовал не смотреть на число новых зараженных «омикроном», так как в данном случае важно распознать вирус на ранних стадиях и назначить амбулаторное лечение. Это нужно, чтобы избежать большого количества госпитализированных.

Врач сообщил, что пока сложно сказать, когда в России закончится новая волна коронавируса. Но в целом, по его мнению, пандемия должна завершиться в этом году.

«Надо считать планетарный масштаб. Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане», - добавил Жемчугов.