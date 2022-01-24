РИАМО - 24 янв. Московскую концертную площадку «ГлавClub» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Нарушения в клубе на улице Орджоникидзе выявили во время концерта группы Ssshhhiiittt!.

«Посетителями массово не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования», - сказал Романов.

На концерте присутствовало свыше 2 тыс. зрителей, что физически не позволяло организаторам обеспечить соблюдение антиковидных мер на площадке.

За допущенные нарушения клубу грозит штраф в 300 тыс. рублей. Если нарушения привели к причинению вреда здоровью человека, то площадку могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на 90 суток.

Россия, в том числе и Москва, переживает новую волну пандемии коронавирусной инфекции. Всплеск заболеваемости связан с распространением штамма Covid-19 «омикрон». По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в столице составляет 66,6%.