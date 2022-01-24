РИАМО - 24 янв. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский посетили с рабочим визитом Дмитровский округ. Они осмотрели ход строительных работ проекта «Сырный кластер», сообщает пресс-служба министерства.

Также Филимонов и Воскресенский провели рабочее совещание с резидентами и администрацией муниципалитета.

«Более 75 тыс. т сыра произвели сыровары в Подмосковье в 2021 году. Это на 10,3 тыс. т больше, чем в предыдущем. Более 50 предприятий заняты в отрасли. Сейчас в Московской области идет работа по возведению сырного кластера. В этом году планируется завершение строительства первого завода», – отметил Филимонов.

В ходе рабочей поездки зампред правительства и министр посетили предприятие «Дмитровские овощи». Группа компаний является одним из крупнейших предприятий агропромышленного комплекса Московской области, обеспечивающее полный цикл работы с картофелем и овощами: выращивание, переработку, хранение, поставку продукции к местам продаж.

По итогам 2021 года предприятие стало лидером по производству картофеля в регионе. Руководитель группы компаний Сергей Филиппов показал производственные цеха и акцентировал внимание на существующих проблемах как на предприятии, так и отрасти в целом.

«Министерством уже принято решение о внесении изменений в госпрограмму «Сельское хозяйство Подмосковья» в части субсидирования высокотехнологичного оборудования для глубокой переработки овощей и картофеля, с целью увеличения их товарной части», – сказал Воскресенский.