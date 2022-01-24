РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. В 11 школах подмосковного Красногорска в качестве эксперимента ввели в меню обедов пельмени, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Он отметил, что меню обновили по желанию учеников.

«И наше традиционное блюдо оказалось очень популярным – дети довольны, а это главный показатель успеха!» – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, на следующей неделе пельмени появятся и в остальных красногорских школах.

«Опросы учеников о вкусе блюд по поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевич Воробьева начнем проводить регулярно. На их пожелания и будем ориентироваться, но, конечно, не забывая о пользе и сбалансированности еды», – заключил Волков.