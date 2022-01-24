РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Зимние субботники по уборке снега провели в подмосковном Красногорске в минувшие выходные, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Масштабный субботник провели 22 января в жилом комплексе «Ильинские луга». К сотрудникам МБУ «Красногорская городская служба» присоединились более 100 жителей жилого комплекса. Участники субботника очистили парковку на 400 машиномест.

Застройщик «Пик» выделил для уборки спецтехнику: самосвалы и погрузчики для вывоза снега. Всех участников угощали горячим чаем и кашей.

Также субботники прошли на улицах Вилора Трифонова и Кирова, в микрорайоне Опалиха ­– на улицах архитектора Тюрина, Дежнева и Пришвина.