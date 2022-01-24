РИАМО - 24 янв. В Москве в середине неделе ожидается похолодание до минус 16 градусов. В течении недели будет идти небольшой снег, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На этой неделе нас ожидает относительно спокойная погода. Вот сегодня существенных осадков не ожидается. Следующий снег из категории небольшого начнется только завтра к вечеру», - сказала Позднякова.

Она отметила, что 24 января температура воздуха в дневные часы в столице составит минус 10 - минус 8 градусов.

25 января под действием ложбины северного циклона ночью ожидается снег от небольшого до умеренного, а днем небольшой. Температура в Москве в ночные часы составит минус 11 - минус 9 градусов, днем — до минус 5 градусов.

27 и 28 января погода будет более облачной, местами с небольшим снегом. В ночные часы температура составит минус 16 - минус 11 градусов, а днем — минус 11 - минус 9 градусов.

29 и 30 января погода будет определяться ложбиной с северного моря. Ожидается небольшой снег с ослаблением мороза. Температура воздуха днем составит минус 9 – минус 4 градуса, ночью минус 11 - минус 6 градусов, что будет выше нормы на 2-2,5 градуса.​